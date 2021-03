Gonzalez Luna GONZALEZ LUNA CARLOS

Une longue expérience de management dans PME et groupe de premier plan dans les secteurs de l agro-alimentaire et l aéronautique.

de nombreuses conduites d investissements, de mise en place d outils de pilotage de l amélioration continue dès performances et du service.

construction d équipes dans des environnements très exigeants de développement du dialogue social.

je suis passionné par le management de la sécurité et de l environnement, j ai également acquis une expertise de learn manufacturing sur les problématiques de management telles que la cohésion des équipes de production, qualité, maintenance.

j ai du participer à la fermeture d un premier site en Normandie et participé à la montée en puissance d un autre dans les boucles du Rhône pour le fermer ensuite pour motif économique dans un contexte social très difficile.

j ai appris à résister à la pression et rester philosophe face à la presse d opinion ainsi qu' au stress et à la calomnie



Mes compétences :

Analyser les besoins et définir les objectifs

Analyse environnementale

Management des hommes

Gestion de projets internationaux

Négociations des contrats téchniques

Gestion des achats

Lean management

Mise en place démarches 5S et TPM

Norme ISO 9001

Certification ISO 14001

Gestion de la qualité

Choix et participation aux achats des machines

Achats des machines pour le site

Chef de chantier travaux de tuyauterie

leader SHIP

Continuous Improvement

Procurement

Microsoft Office

SAP