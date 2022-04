Bonjour à tous,



Voilà une nouvelle aventure qui commence.

Après le domaine de la gélule, la capsule molle et enfin de la sous-traitance (pharmaceutique et compléments alimentaires), me voilà maintenant dans le domaine de la matière première: la gélatine.

Je rejoins Gelita, société indépendante allemande leader sur ce marché (food, pharma et photo) en tant que Directeur des Ventes pour l’activité Pharma en Europe, MENA et Inde.

Un grand merci pour ceux qui m’ont accordé du temps et aidé dans ma recherche.

N’hésitez pas à me contacter si besoin

A bientôt,



Didier PEYCELON

didier.peycelon@yahoo.com





Mes compétences :

Sales Manager

Matières Premières

Pharmacie

Créatif

Motivation d'équipe

Organisation Professionnelle

Business development

Industrie pharmaceutique

Direction commerciale

Relations sociales & syndicales

Export

Team building