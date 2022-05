Pierre GERMAIN

Après de nombreuses années dans le secteur automobile (en bureau d'études et qualité) sur des projets à dominante internationale, j'ai pu couvrir un projet de son initialisation à la mise en série du véhicule.



Dans mon désir d'évoluer vers une fonction de chef de projet, j'ai profité d'une opportunité qui s'offrait à moi, et j'ai changé de secteur d'activité. J'ai intégré une PME qui développe et produit des niveaux lasers manuels et automatiques pour tous les sites de construction.



J'étais responsable de trois projets pour différentes marques : lasers pendulaires, lasers rotatifs, télécommandes et récepteurs pour tous les types de lasers.



Je travaillais en coopération avec la société suisse Leica (donneur d'ordre et partenaire de développement) et des fournisseurs chinois chargés de la production des produits.



Je viens de rejoindre la société Renault Trucks Défense où je suis responsable du développement d'un véhicule militaire et de cabines de différents véhicules.



Mes compétences :

Automobile

Chef de projet

International

Manager

Microsoft Project

Projet international