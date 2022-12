Alexis LAPOUILLE

De formation ESTACA (après un BTS en maintenance et exploitation des matériels aéronautiques) j'ai très vite orienté ma carrière vers la mécanique des fluide et l'aérodynamique via trois projets d'étude en CFD sur des thématiques liées à l'aérodynamique des voiture de Formule 1 de l'écurie Prost Grand Prix. Après un stage de fin d'études chez Fluent France pour parfaire ma connaissance du logiciel, et après trois mois passé au sein de la société Polyflow, j'ai intégré l'équipe Prost Grand Prix pour mettre en place et développer le service CFD de l'écurie. En quatre ans le service est passé de une personne (moi) à cinq personnes.

Suite à la liquidation judiciaire de l'écurie, j'ai créé en collaboration avec Xavier Gergaud (qui était jusqu'alors responsable soufflerie chez Prost Grand Prix) la société Aéro Concept EngineeringArray (ouArray pour le vélo), qui est depuis Octobre 2002 propriétaire de la soufflerie à Tapis roulant de Magny Cours ( ex Ligier Sport et Prost Grand Prix). J'assume désormais la responsabilité administrative, commerciale et technique du service calculs en tant que responsable du service et de la société en tant qu'associé.



Mes compétences :

CFD

aérodynamique

Simulation

Mécanique des Fluides

Star CCM+

automobile

Fluent