Mathilde LAPIE

En poste actuellement -



¤ Programmation :

. Langages : Java EE / SE, Fortran90, C, VBA, Tcl, Python

. Bases de données : MySQL

. Frameworks Java : Spring, Hibernate, Struts, Maven

. Web : HTML5, JSP, CSS3, Javascript, Apache Tomcat

. Base de programmation Android

. Syst. d’exploitation : Windows, Unix, Linux

. Outils de gestion de version : SVN, Git



¤ Gestion de projet :

. Coordonner de petites équipes techniques

. Gérer des projets à court et long termes

. Travailler de façon collaborative : Redmine, DOXYGEN, TeamForge



¤ Calcul Scientifique :

. Logiciels : Hypermesh, ABAQUS, Scilab

. Modéliser par EF (sur composites) : délaminage, rupture dynamique, résistance au crash

. Optimiser Topologiquement (Optistruct)

. Construire récursivement et numériquement des équations non-linéaires, modales et nodales

. Codes de calcul EF : OptiStruct, LS-DYNA, DAMSTRAT (CNES), IMPETUS



Mes compétences :

Abaqus

Aérodynamique

Calcul numérique

Composite

Dynamique

Éolien

Fortran90

Mécanique

Nastran

Ingénierie

FORTRAN

Microsoft Windows

Linux

Adaptabilité

Flexibilité

Python

TCL

Visual Basic for Applications

Hypermesh

JavaScript

Java EE

Java

UNIX

Tcl/Tk

Struts Web Application Framework

Spring Framework

Python Programming

PATTERN

Nacelles

MySQL

Merise Methodology

JavaDoc

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Hibernate

HTML5

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Blogging

Apache Maven

Android