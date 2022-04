Charles JULIAN

L’Ingénieur en Génie des Systèmes Urbains, est un ingénieur généraliste du milieu urbain, capable de travailler à l’échelle du bâtiment, de la ville et du territoire, en tenant compte des interactions avec les différents acteurs d’un projet.

Au cours de mon cursus universitaire, j’ai acquis les connaissances théoriques nécessaires à l’ingénieur d’aujourd’hui, mais j’ai aussi pu les mettre en pratique à deux reprises dans le cadre d’un bureau d’études étudiant. J’ai aussi été amené à réaliser de nombreux microprojets en équipe de 2, et à utiliser de nombreux logiciels informatiques. Cette formation à été complétée par deux stages longs et par un semestre d’étude au Canada.

Mes expériences professionnelles ont montré que je suis quelqu'un de dynamique et de rigoureux qui prends beaucoup de plaisir à travailler en équipe et sur le terrain.



Mes compétences :

Construction

Environnement

Urbanisme