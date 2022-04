Charles KAMBA

Monde en marche est une agence de Fret crée en 2008 et a tous les agréments pour fonctionner au pays sans problème . Spécialisée dans le dédouanement à travers le congo démocratique.

Nous dédouanons et livrons à domicile pour les clients désireux ce service.Vos marchandises peuvent être acheminées à travers la république démocratique du congo et également dans les pays limitrophes.

Nous assurons les achats à travers la chine,la France,la Belgique.etc.... pour les compte de nos clients et assurons leur réacheminement au pays.

NOS ADRESSE A 25 TSHIKAPA /MATONGE COMMUNE DE KALAMU

A 23 ET A 36 OSHWE COMMUNE DE KALAMU



Mes compétences :

PLUSIEURS FORMATIONS EN MANEGEMENT

GRADUE EN SOCILOGIE INDUSTRIELLE

Publicité / Communication

Amélioration continue

LICENCIE EN SCIENCES POS ET ADMIINITRATION