Charles KARONKANO

-OFFICIER DE LA POLICE BURUNDAISE EDITION 1983 .
-1986-1988:officier encadreur à l'ECOLE NATIONALE DE POLICE
- 1989-1990 : OFFICIER LOGISTIQUE A L'ECOLE NATIONALE DE POLICE
-1990-2005 :OFFICIER LOGISTIQUE A LA DIRECTION DE LA POLICE DE SéCURITE PUBLIQUE
-2005-2007: COMMISSAIRE DE POLICE EN PROVINCE DE CANKUZO
- 2008-2009 : CHEF DE SERVICE LPGISTIQUE ADJOINT AU COMMISSARIAT DE LA POLICE DE SECURITE INTERIEURE
-CHEF DE SERVICE ADJOINT AU SERVICE SOCIALE A LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE
- 2009:-2011: CONSEILLER AU CABINET DE POLICE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DE L'ADMINISTRATION ET GESTION.
-2011-2013 : CONSEIL A L'ONUCI
NATIONALE
Pas de formation renseignée