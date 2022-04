Charles KERLEO

Expert comptable et commissaire aux comptes, je dirige le cabinet d'expertise comptable SNA .



Cabinet indépendant qui comprend 13 collaborateurs expérimentés et qualifiés.



Nous sommes situés à ORVAULT 44700 au parc d'activité du Bois Cesbron (direction Orvault bourg) enFace du centre culturel l'Odyssée









Notre Ambition : Conseiller et accompagner nos clients afin



qu'ils puissent réaliser les meilleures options.



Mes compétences :

Comptabilité

Création

Création D'entreprises

Transmission

Transmission d'entreprises