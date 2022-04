Charles Kevin DROH

Je suis dans la PRODUCTION 'AUDIO VISUELLE

(Réalisateur, Scénariste, Production, Communicateur)

MES COMPÉTENCES: Planifier et coordonner les actions logistiques relatives

à la gestion des programmes et projets

Gestion de la chaîne logistique

Gestion de l'équipement

Gestion des ressources humaines

FILM ET VIDÉO PRODUCTEUR

PRODUCTION STUDIO



Travaille en collaboration avec d'autres clients et le personnel de production pour produire une variété de produits vidéo pour la radiodiffusion, la sortie de compression, distribution de DVD, diffusion sur le Web, et le streaming vidéo; planifier et diriger des productions en studio assignées; supervise le fonctionnement du petit studio multi-caméras; exploite la commutation vidéo, la création de personnage et de l'équipement d'effets vidéo numérique, contrôleurs de montage, caméras, enregistreurs de disque dur vidéo, commutateurs de distribution vidéo et mélangeurs audio.



DOMAINE PRODUCTION



En coopération avec d'autres employés, coordonne les activités de pré-production et de planification de la production.



POST-PRODUCTION

Les plans et effectue des tâches de post-production vidéo qui inclut la révision images, de prendre des décisions éditoriales, ruban exploitation forestière, Rough Cuts, de réglage audio, correction de couleur, et l'édition finale en utilisant le logiciel Final Cut Pro.



Mes compétences :

Streaming Media

Sorties

Rough Cut

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows Millennium

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Visual Studio

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Final Cut Pro

Corel Draw Suite