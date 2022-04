Charles KING

Je suis bilingue de naissance et possède 2 nationalités (Anglaise et Française) et parle couramment Espagnol.

J'évolue dans le domaine International du transport Aérien, maritime, routier et Logistique. J'ai vécu et travaillé aux USA / AFRIQUE DU SUD, IRAN,MOYEN ORIENT et depuis plus de trente ans je voyage un minimum de 6 mois par an dans le monde. Je connais bien particulièrement l'Asie et l'Amérique du Sud.

J'ai crée deux sociétés privées et est été Managing Director de plusieurs multinationales. Basé en France , et contrôlant les surcursalles Européennes. Je suis mobile à 100% FRANCE/ETRANGER



De par ma longue expérience, je souhaite vivement rejoindre un groupe dynamique afin de lui apporter toutes mes connaissances pour promouvoir et sécuriser son développement.



Mes compétences :

TRANSPORTS

MENEUR D'HOMMES

LOGISTIQUE

Microsoft Word

Microsoft Excel