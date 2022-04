Charles KINI

Le management, la gestion de mes équipes et la qualité du travail produit, sont mes domaines d’expertises. Les missions effectuées depuis plus de 10 ans de carrière, m’ont permis d’intégrer et de développer de solides compétences managériales, commerciales, techniques, marketing et qualité.



Mon savoir-faire dans l’organisation et l’animation d’équipes commerciales, ainsi que le suivi-évaluation des résultats de celles-ci, me permettent de faire appliquer la politique commerciale de l’entreprise et d’y associer efficacement les stratégies d’actions correspondantes.



Organisé, dynamique, proactif, ouvert aux autres cultures et quotidien des dernières TIC, je sais m'adapter aux missions comme aux évènements et prendre les initiatives comme les décisions qui s'imposent à chaque situation.





Mes compétences :

Fidélisation client

Négociation commerciale

Recouvrement de créances

Recrutement

Formation

Conception

Management

Développement commercial

Gestion Commerciale

Microsoft office

Management, Développement Commercial, Gestion Comm