Charles L. NDIAYE

7 ans au sein d'une grande tv italienne, m'ont permis d'acquerir des connaissances approfondies dans le domaine de l'audiovisuel. Creer, developper et innover a partir des images, faire de la tv un moyen d'informer, d'eduquer socialement en Afrique. La tv africaine a bcp a offrir, parce que differentes des valeurs aux contenus, nous devons nous appuyer sur la technologie occidentale pour developper nos propres concepts. Internet n'est pas encore accessible a tous, la tv l'est. L'utiliser a des fins educatives sociales et culturelles pour faire revivre notre culture.



Mes compétences :

Manager