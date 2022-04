Charles LACOSTE

Transformation numérique, nous devons tous y passer, autant le mettre à profit



Par ces temps de crise… Non, ce n’est plus une crise, mais un changement de paradigme. Et qui dit changement, dit nouveau référentiel, nouvelle logique et nouvelles méthodes. En somme, un nouveau monde que nous commençons à construire, souvent à grand renfort de technologie. Nous pouvons même préciser, technologie de l’information car, même si elle n’est pas toujours visible, elle contribue souvent, en back office, à ces changements. Nous pouvons citer comme exemples le big data ou l’intelligence artificielle qui permettent de voir ou faire les choses autrement, sans que cela soit forcément visible. Ne parle-t-on pas de transformation numérique ?

Tout le monde doit s’adapter et trouver de nouveaux relais de croissance et de gains de productivité. Les systèmes d’information ont toujours été sollicités pour relever ce genre de défis par le passé mais cette fois-ci c’est différent : il faut faire beaucoup plus et mieux avec des budgets très contraints. Le « plus » ici n’est pas ici « plus de puissance » mais « plus d’applications, plus de technos » et surtout de nouveaux secteurs à couvrir.

Pour cela, nous devons dissocier la partie purement technologique de l’informatique de la partie système d’information à proprement parlé ou l’on trouve de la valeur ajoutée. Les budgets n’étant pas extensibles, la partie technologique est à céder à un partenaire spécialisé (infogéreur) pour consacrer les ressources internes au cœur de métier.

En combinant la technologie du cloud avec la logique du BYOD, il est possible d’industrialiser les infrastructures et de faciliter la gestion du poste de travail. Cela libère des ressources pour investir dans la création de valeur. Partie que chacun doit s’approprier pour se différencier en se basant généralement sur la valorisation des données et l’automatisation des tâches répétitives.



Mes compétences :

Design

DSI

Informatique

Informatique industrielle

Luxe

Retail

Retail design