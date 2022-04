Charles LAFFONT

Entré dans la Marine Nationale en 1993 dans le domaine des transmissions, j’ai eu l’opportunité d’une carrière hétéroclite très enrichissante. Combinant les affectations en France ou embarquées jusqu’à l’outre-mer et parfois dans des postes à vocation autodidacte, j’ai travaillé dans les domaines des télécommunications hertziennes, satellites, réseau ou encore vidéo.

L’ensemble des fonctions occupées m’a permis de cumuler des connaissances sur le fonctionnement des installations comme SYRACUSE III (SYstème de RAdioCommunication Utilisant un SatellitE), RIFAN 2 (Réseau IP de la force aéronavale) ou encore ARISTOTE (Architecture Indépendante des Supports de Transmission Optimisant le Transit d’Elongation) pour ne citer que les principaux.

Durant mes nombreuses opérations extérieures j’ai enrichi ma technicité et de part mon autonomie j’ai pu notamment répondre à des besoins d’interopérabilité avec nos alliés sur le segment satellitaire, solutionner des avaries de compétences industrielles dans le domaine vidéo et réaliser le maintien en conditions opérationnelles d’installations sensibles en zone de conflits.

Après plus de 22 ans au sein de la Marine Nationale, je débute désormais une deuxième carrière avec un superbe challenge dans l'imagerie spatiale.



Mes compétences :

Commandement

Planification

Gestion de crise

Gestion de l'urgence

Sécurité

Défense

Marine

Armée

Câblage

Intégration

Communications par satellite

Vidéosurveillance

Télécommunications

Expérience militaire

Opérations militaires

Encadrement du personnel