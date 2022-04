Charles LANGLOIS

Dans cette période de forte incertitude, la capacité d'évaluation des coûts et la mise en place de plans d'actions de réduction tels que pratiqués dans l'entreprise en difficultés, sont déterminantes pour accroître la compétitivité des entreprises.



Après 10 ans d'expérience en procédure collective, diplômé de l'Institut de Management et Systèmes d'information du Groupe ESC Toulouse, je mets à profit au sein des PME mon expérience acquise à travers le suivi comptable et financier des entreprises sous contrôle judiciaire.



Ainsi, c'est en véritable pilote de la performance que je m'inscris.



Mes compétences :

Restructuration

Juridique

Système d'information

Management

Comptable

Déchets

Contrôle de gestion

Analyse financière