Charles LANGUEDOC

Quarante ans de passion pour l'informatique ! Après notamment plusieurs postes de Direction Informatique, je dirige (ou j'aide mes Clients à diriger) des projets informatiques à risques, qu'ils concernent les Etudes, la Production, ou le Support :



- analyse stratégique et gouvernance

- expression des besoins et cahiers des charges

- dossiers de choix de progiciels et de sous-traitance

- méthodologie et encadrement des réalisations,

- intégration, tests, recettes

- gestion du changement, bascules

- gestion des risques et du niveau de service

- sécurité logique et physique...



Mes compétences :

ITIL

PMO

AMOE

AMOA