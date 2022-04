Charles LEMIGON

Un conseiller en gestion de patrimoine, écoute, donne de son temps, élabore des stratégies et apporte une solution a un besoin.



j'ai rejoins l'UFF afin de vous accompagnez dans le temps pour qu'ensemble , en équipe, nous déterminons et élaborons une stratégie patrimoniale.



Qu'il s'agisse d'un audit sur votre prévoyance aux fins que vous soyez rassuré sur celle-ci, ou sur la construction de votre patrimoine et sa valorisation quelque soit les moyens. Mais également sur la transmission et la succession.













"Ne dites pas qu’un client n’a pas de besoins,

dites plutôt que vous n’avez pas su les découvrir."

Michaël Aguilar



Mes compétences :

CONSEIL EN IMMOBLIER

CGP