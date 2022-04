- > 15 ans d'expériences opérationnelles et fonctionnelles en Supply Chain

- > ayant su gérer des équipes opérationnelles dans des domaines exigeants (Produits Laitiers Frais)

- > ainsi que des projets stratégiques dans un environnement international et sur des sujets difficiles (optimisation des stocks)

- > double formation Grandes Ecoles: Ingénieur et Ecole de Management



Mes compétences :

APO