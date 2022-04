Charles LESCUYER

-J’ai choisi de ne plus

Comprendre-





Dans un premier temps, l’hypothèse d’une raison en acte, s’était posée. Pas très longtemps, mais suffisamment pour faire cesser la mauvaise foi ; après seulement, l’examen de cette dite raison fit apparaître le malaise.

Il me fallait agir ! Tout exercice de rationalité s’abîmait dans l’océan de cette insondable divagation, et mes amis sombraient, l’un après l’autre, dans l’épais brouillard du jeu et du divertissement social. Au départ, ne souhaitant pas quelque chose uniquement pour moi-même, j’avais décidé de ne pas m’en soucier, puis est venu un temps plus amer, où l’on avait déjà abusé de la déception, comme divertissement, alors les scrupules s’effilochèrent… Rien de plus incertain, de moins libre, rien comme un vol de Arras sur l’Amazonie.

Il n’y avait plus rien, oui rien d’autre qu’une sorte de grandiloquence affable et perverse, se noyant perpétuellement dans le jeu, et les redites d’un magma de suffixes pour dissimuler un nombrilisme et, surtout masquer la peur. Cette peur aux facettes multiples, toutes et chacune renvoyant à une chasse aux sorcières, contre l’autre, l’inconnu et le lointain. Ne résistait plus, cette ouverture des « lumières », que nous croyons immense et sans faille possible ; elle montrait désormais sa limite absolue, et ainsi, déclarait la guerre à ce qui restait d’innocence dans ce petit monde…