Charles LOMBARD

- Manager expérimenté avec plus de 20 ans d’expérience en environnement international et multiculturel



- Expérience pratique multifonctionnelle en marketing, ventes et production au sein d’une multinationale industrielle, comme socle à ma progression de carrière



- Réalisation constante d’objectifs de ventes et de profits, principalement grâce à ma capacité à penser, planifier et mettre en œuvre des stratégies de croissance de façon autonome



- Pratique répétée du changement, dans le cas par exemple de redressement de situations difficiles, d’acquisitions ou de lancement de nouvelles activités