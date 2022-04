Charles Mahery GUERNEUÏ

Je suis titulaire d’une Maîtrise de Sciences Sociales et Économiques, spécialité Géopolitique et Sécurité Internationale. A la recherche d’opportunités professionnelles, je suis motivé, ouvert pour apprendre, comprendre et m'intégrer dans une équipe de différents départements d’une entreprise dans mon domaine ou dans un autre.



I have a Master’s Degree in Economics and Social Sciences, with a specialty in Geopolitics and International Security. Looking for professional opportunities, I am motivated, opened to learn, to understand and to fit in a team of a company’s different departments in my field or in another one.



Mes compétences :

Postures et rapports aux savoirs

Méthode de recherches en sciences humaines

Business and conversational English

Le monde des groupes d'intérêts (lobbying)

Théorie de la négociation et de la médiation

Ethique du monde contemporain

Commerce international

Gouvernance, mutations des Etats et des sociétés

Sociologies des organisations et des institutions

Approches régionales de la crise financière et de

Economie d'entreprise

Développements économiques et organisations intern

Foreign Policy of the Unites States

Acteurs, institutions et décisions de l'UE

Grands enjeux du monde contemporain

Histoire des relations internationales depuis la S

Sociologie de la violence

Organisations internationales de paix et de sécuri

Théories des relations internationales

Droit international et institutions internationale

Méthode de négociation

Conflits armés et acteurs en guerre en Afrique

Security in the Middle-East

Processus décisionnel et gestion des conflits

Politique américaine de sécurité

The Politics and