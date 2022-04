Charles MALEDANT

Personne courageuse, méthodique, impliquée et pugnace, je suis motivé par l'amélioration des outils et des conditions de travail. J'ai à cœur de faire adhérer des process aux personnes tout en tenant compte des initiatives de chacun.

Je dispose de 25 ans d'expérience dans l'organisation technique & logistique de salons et d'évènements avec comme principales missions, les achats et la gestion de prestations techniques. J'ai également comme expérience, celle d'une gérance de SARL.

Ces 3 dernières années, en poste chez GL events en qualité de Directeur Technique, j'ai eu trois missions principales : la gestion opérationnelle de l'ensemble des évènements se tenant au Parc des expositions de Troyes (salons, spectacles, conventions, concerts...), la maintenance du bâti & de ses installations ainsi que la prévention des risques.

Actuellement en poste au sein de la EPCI de Troyes Champagne Métropole dans le cadre de l'élaboration d'audits sur différents domaines.

Toutes ces années d'expérience me permettent aujourd'hui d'être pluridisciplinaire.



Mes compétences :

Management

Services généraux

Devis

Cahier des charges

Gestion budgétaire

Organisation d'évènements

Optimisation des process

Négociation achats

Organisation du travail

Achats

Analyse de risque

Technique

Relations clients

Evènementiel et logistique

Planification

Analyser les besoins et définir les objectifs

Gestion maintenance bâtiments