Charles MALET

Beside est une agence conseil en communication spécialisée en faits de société et causes d'intérêt général. Créée en 2003, Beside a pour clients des institutions, des associations et collectifs, des fondations et des entreprises désireux de porter leurs actions et leurs engagements au cœur de l'espace public.

En 2009, j'ai également créé, avec Marie Sorbier, l'agence Avant Minuit dédiée à la communication culturelle et à la mise en œuvre de projets artistiques, notamment dans le cadre de relations artistes-entreprises.



Mon parcours :

Diplômé de sciences pharmaceutiques / Industrie en 1990

Concepteur rédacteur chez Bélier (1990-1991)

Concepteur rédacteur chez Taxi Jaune (1992-1993)

Concepteur rédacteur freelance à partir de 1994

Directeur communication chez VITRIOL de (1997-1999)

Directeur communication chez Adexis (2000-2001)

Création de Beside et Beside Interactive en 2002 et 2003 / gérant

Création d'Avant Minuit en 2009 / co-gérant



Mes compétences :

Arts

Communication

Communication culturelle

Communication institutionnelle

Conseil