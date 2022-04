Charles MANCEAU

Situation actuelle : Apprenti ingénieur (depuis septembre 2012 jusqu'à août 2015)

Entreprise : Snecma MRO à Châtellerault, Service Assurance Qualité Civile

Ecole : Conservatoire National des Arts et Métiers & l'itii de Châtellerault

Diplôme préparé : Ingénieur Génie Industriel parcours production



Je prépare actuellement un diplôme d'ingénieur dans la société Snecma spécialisée dans la maintenance et réparation de moteur d'avions. J'évolue dans le service assurance qualité où l'on m'a confié 2 projets en plus de l’activité support qualité production :



-Amélioration du taux de pièces conformes du premier coup sur ligne de production (support d'anneau de turbine)

-Amélioration de la communication au sein du service



Mes compétences :

Management

Productique

Métrologie

Mécanique