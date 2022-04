Je souhaite m’impliquer dans une nouvelle mission stimulante et recherche un poste de Directeur des Ventes.



Etre crédible. Ce n’est qu’ainsi que je conçois la valeur travail et que je m’accomplis professionnellement.

Avoir une parfaite maîtrise du marché national est, pour moi, la clé de la réussite du directeur national des Ventes.



Avec passion je m’engage pleinement.

Par exemple, en créant le réseau Retail, j’ai attiré de nouveaux clients et généré 13 M€ de Chiffre d’Affaires en plus, la première année.



Pour réussir ce projet ambitieux, j’ai :

• Orienté la vente directe vers une action Sell In et Sell Out,

• Recruté, formé & accompagné à distance ou à proximité les directeurs régionaux et les commerciaux,

• Géré les difficultés et litiges sur l’ensemble des services transversaux,

Méthodique, pugnace et réactif, je sais faire preuve de pragmatisme et de rigueur pour anticiper et innover dans les plans d’action.

Ce qui me permet de programmer les résultats quantitatifs et qualitatifs attendus.

Mon aisance relationnelle, qu’elle soit tournée vers les clients, les équipes ou ma hiérarchie, ma force de proposition et de persuasion me permettent de faire appliquer les stratégies nécessaires avec calme et recul.



Mon management est basé sur l’exemplarité.

Pour moi, c’est maîtriser le terrain. Ce mode me permet d’accroitre la sensibilisation de tous et de favoriser la cohésion des équipes pour atteindre les objectifs fixés.

Je crois en une approche gagnant/gagnant basée également sur la conciliation et l'écoute et ce, avec l'ensemble des équipes, qu'elles soient managériales, terrain ou support au sein de l'entreprise.









Charles MARCELLESI



