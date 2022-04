Charles MARCUCCI

Mes compétences :

High-Dimensional Data Analysis (MOOC)

Statistical Inference and Modeling for High-throug

Nutrition and Health: Micronutrients and Malnutrit

Programming in R for Data Science (MOOC)

Nutrition and Health: Food Risks (MOOC)

Nutrition and Health: Macronutrients and Overnutri

Statistics and R (MOOC)

Introduction to Linear Models and Matrix Algebra (

Introduction à l'astrophysique (MOOC)

S'initier à la fabrication numérique (MOOC)

Programmer un objet avec Arduino (MOOC)

Introduction à la statistique avec R (MOOC)

Designer et modéliser dans un Fablab (MOOC)

Bioinformatique : algorithmes et génomes (MOOC)