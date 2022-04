Passionné du numérique depuis ma plus tendre enfance,

Je suis diplômé de SUPINFO International University (+5), actuel Président de la société de communication digitale Dixia, Formateur en stratégie web (Prepa à Master) et co-fondateur de la société Be&Book.



Découvrez mon parcours, et n'hésitez pas à entrer en contact avec moi.



Mes compétences :

Web marketing

Création site internet

Référencement web

Gestion de projets

Infographiste

E-reputation

gestion d'entreprise

Social media