Kévin BONNEL

Passionné par le référencement naturel et par le web en général, jai eu la chance de participer et mener à bien des projets web très divers allant de la création de sites web (e-commerce/vitrine/blog), la refonte de site à loptimisation de la visibilité dans les moteurs de recherche. Avec une expérience in-house chez Cdiscount au sein du pôle SEO et une expérience en agence chez Gothuey Consulting, jai pu aborder les différentes facettes du métier de référenceur et multiplier mes compétences.



Chargé de mission au sein du pôle SEO de Cdiscount, jai été en charge du linking externe (partenariats SEO,) du suivi et de lanalyse des performances SEO du site, de la gestion et l'optimisation de pages évènementielles à fort potentiel SEO (Soldes, rentrée scolaire, fête des mères/pères, foire aux vins), ainsi que des tests SEO et recettes techniques du site Smartphone avant sa sortie.



Référenceur SEO/SEM et rédacteur web au sein de Gothuey Consulting, jai réalisé différentes missions pour la visibilité des sites clients (audits/recommandations, optimisations SEO, rédaction de contenu thématique et très spécifique, linking, campagnes Adwords), j'ai pu participer à des projets web pour différents types d'entreprises (grand groupe, PME/TPE) et dans des secteurs très divers (bijouterie-joaillerie, assurance, immobilier, team building, formations linguistiques, équipement solaire, chauffage, éducation canine...).



Ayant réalisé 4 sites web pour des professionnels (CMS Wordpress et Prestashop), jai pu aborder différents projets de création de sites dans leur intégralité et mieux appréhender les différentes problématiques et contraintes de ce type de projet.



Voici mes coordonnées :

06 33 25 44 87

kevin.bonnel@gmail.com



Mes compétences :

SMO

SEO = Search Engine Optimization

Référencement naturel

Html/css

Link Building

Rédaction web

Gestion de projet web

Search Engine Advertising

Wordpress/Prestashop

HTML

E-commerce

SEA

Adwords

E-marketing

Référencement

Chef de projet web

Traffic management

Traffic manager