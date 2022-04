Charles MARSAN

J'ai pratiqué la médecine vétérinaire à mon propre compte pendant 15 ans au Québec. J'ai alors subi un harcèlement inouï. Essayant de réparer cette situation, j’ai été forcé de laisser mon travail. Je me suis alors formé en droit (3 ans). Ensuite, j'ai réalisé un baccalauréat par cumul de certificats (rédaction, journalisme et multimédia), puis un DESS en bioéthique que j'ai prolongé à la maîtrise sur les conflits d'intérêts dans la pratique médicale. Actuellement, je suis candidat au PhD en sciences biomédicales sur la perception des conflits d'intérêts dans la recherche universitaire en vue de créer des outils de formation adaptés aux divers contextes de l'académie.



Mes compétences acquises touchent principalement la chirurgie et l'anesthésiologie vétérinaire, la médecine interne de première ligne, le diagnostic et le traitement des principales pathologies rencontrées chez les petits animaux. Mes aptitudes incluent la rédaction, la vulgarisation scientifique, la gestion du personnel et l’enseignement.



Mes compétences :

Biologiste

Journaliste scientifique

Photo

Réalisateur

Rédacteur

Vétérinaire

Video

Rédaction

Biologie