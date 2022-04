Charles MARTIN

Bienvenue sur mon profil !



Fort de 10 années d’expérience professionnelle dans différents domaines en contrôle de gestion (financier, commercial, industriel) et dans différentes tailles d’entreprises (PME-Groupe), je me positionne aujourd’hui comme un véritable « Manager de la performance » pour le pilotage opérationnel et stratégique des entreprises.



Outre mon savoir-faire, je peux également m’appuyer sur mon savoir être : communication, autonomie et responsabilisation, mais aussi une vision stratégique pour prendre part à des projets de transformation structurants pour la fonction.



Nos métiers et nos entreprises sont en pleine transformation, c’est pourquoi je m’intéresse fortement aux sujets qui concernent la transformation digitale, le big data, l’IA, l’entreprise libérée et l’entreprise du futur.



Au plaisir de vous rencontrer,



Charles



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

ERP PROGINOV

Système d'information

ERP SAP

Budget

Comptabilité analytique

Fast close

Prix de revient

Pack office

Analyse de marge

ERP

Reporting

Business Objects

Gestion de flux

Prix de cession

Business Intelligence

Gestion de projet