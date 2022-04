Charles MASCARENHAS

Contrôleur de gestion Opérationnel depuis 8 ans et fort d'une expérience sur un projet de migration ERP, j'aime à m'investir dans le développement et l'optimisation du service de Contrôle de Gestion.



Habitué des clôtures mensuelles et de l'élaboration de budgets, mon expertise en Excel et macros VBA, ainsi que ma maîtrise des principaux ERP actuels (SAP CO, SAP FI, BW, PeopleSoft, Sage, AS400 ...), me permettent de mener à bien ces missions en parallèle du travail quotidien qui m'incombe.



Mes compétences :

Macros excel

Excel

Business Object

Gestion

Peoplesoft

Planification

Performance

Access

SQL

Sage

Esprit analytique

Bilingue Anglais

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

PeopleSoft ERP + ORACLE

Excel et Macros VBA

AS400

Business Objects / Hypérion

Forecasting

Financial Reporting

Plannification

Comptabilité

EVM (Earned Value Management )

SAP BW

SAP CO

SAP FI