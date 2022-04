Charles MATHEY

Plus de 12 ans d'expérience en Marketing stratégique et opérationnel (off line et digital) :

développement de business en multicanal, programmes relationnels de prospection/fidélisation client, transformation digitale, storytelling, segmentation, relation client, plateforme de marques, innovation et développement produits, stratégie de communication 360°, CRM, KPI





☛ MA VALEUR AJOUTÉE

• Forte expérience dans la conception et le lancement d’offres et services innovants en multicanal et de programmes relationnels client segmentés on et off line destinés à maximiser la valeur et la durée de vie (CRM, fidélisation, rétention, services à valeur ajoutée) dans des environnements concurrentiels et réactifs drivés par la data et l’innovation.

• Customer centric

• Expériences pluridisciplinaires et multi sectorielles (Santé, FMCG / Grande consommation, VAD, Ecommerce)



☛ MARKETING stratégique et opérationnel : positionnement, conception et lancement d’offres et services en multicanal, de programmes de fidélisation et de développement du revenu segmentés multicanal (scoring et appétence, Big data) / Innovations produit et services / Relationnel : management de la relation client en multicanal (CRM / eCRM) / Promesse de marque et programme relationnel multi-media et omnicanal / Parcours et expérience client on line et off line.



☛ DIGITAL : Digital Marketing, expérience client, stratégie brand content, leviers d'acquisition (SEM), e-commerce, eCRM et emailing, médias sociaux, site web et appli mobile, web analytics, transformation digitale



☛ GESTION de PROJETS transverses et pluridisciplinaires, conduite du changement



Mes compétences :

Cross canal

Datamining

Digital

Ecommerce

Email Appending

Emailing

Fidélisation

Grande Consommation

Marketing direct

Santé

Télémarketing

Marketing digital et multicanal

Management de projet

CRM/CLM

Expertise Management