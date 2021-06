Charles MAUDENS

Agent Relations Cultures



J'ai pour mission de consolider et de développer un portefeuille d'agriculteurs en grandes cultures.



Polyvalent et technique, je conseille mes clients sur différents domaines tels que l'agronomie, l'agrofourniture ( produits de protections des plantes , engrais , semences ) , les marchés ( achat de céréales et moyens de vente ), l'aspect réglementaire et les nouvelles technologies (drone , GPS).



Homme de terrain mais aussi de bureau, j'apporte également une grande attention a la partie administrative qui consiste à assurer le lien entre le terrain et mon entreprise.



Dynamique et disponible , je cultive mon portefeuille de client comme un véritable petit jardin.





Mes compétences :

autonomy

dynamic

Team worker