Charles MENDY

C O M P E T E N C E S

Trésorerie : Suivi et analyse des flux. Prévisions. Cash pooling. Pouvoirs et relations avec les banques. Caisses € $ £.

Comptabilité : Rapprochements bancaires. Comptes tiers. Notes de frais contrôle/comptabilisation/règlement.

Informatique : SAP R/3. Word, Excel, PowerPoint, Visio. Ciel/EBP Compta. Sage 500/1000 Trésorerie.

Formation : Sessions après l’implémentation de SAP. Formation des nouveaux utilisateurs SAP TV/MM/FI.

E X P E R I E N C E P R O F E S S I O N N E L L E

FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER Paris.

Cabinet d’avocats d’affaires international 400 salariés. Siège à Londres et 28 bureaux dans le monde.

2007-2009 : Gestionnaire de trésorerie :

La trésorerie au quotidien, relation avec les services facturation, comptable. Contrôle/exécution des mouvements. Reporting au DAF et à Londres. Gestion de plus de 100 comptes bancaires de provisions clients.



Réalisations : Refonte process provisions clients. Mise en place de cash management, la caisse sur SAP. Mise en place d’une nouvelle banque pour le cash pooling.

SAGE Banque Paiement 1000

Responsabilité de l’installation Sage 1000 BP avec 3 consultants externes.



SAP Key user

Implémentation de nouveaux modules et/ou amélioration avec consultants externes et CCERP à Düsseldorf. Allemagne.

Conception du cahier des charges au cahier des recettes avec compte rendu hebdo aux managers. Responsable de la réalisation des tests.



2003-2007 : Comptable :

Provisions clients : comptabilisation /Rapprochements des comptes bancaires, calcul des intérêts.

Notes de frais : contrôle/comptabilisation/règlement.

Rapprochements bancaires des comptes €, £, $ du cabinet.



Réalisations : Equipe projet SAP FI/TV/MM. Responsable test module notes de frais. Conception manuel utilisateurs module Travel Expenses. Test intégration relevés etebac. Test comptes bancaires/règlements électronique.



2001-2003 : Aide-comptable :

Contrôle/comptabilisation/remboursement des notes de frais, gestion manuelle

Rapprochements bancaires des comptes €, £, $ du cabinet.

1999-2001 : Apprenti comptable en alternance à Phicogis International à Coignières 78. Distribution d’objets publicitaires. Compta géné/Tiers.

1998- 1999 Apprenti comptable en alternance à Auto Exclusive à Montlhéry 91. Tunning : ventes d’accessoires automobiles et conseil de personnalisation de véhicules. Comptabilité Générale/Tiers.



F O R M A T I O N

2010- : Formation consultant avec Consulting-Approach. Cabinet de conseil/audit/formation SAP.

SAP FI (GL, AP, AR, AA) / CO (CCA, PCA, PC) / TR/MM, Report Painter.

Intervention en tant que stagiaire sur Projet Core-Model de Gestion. Daher. Orly 94.

Stage d’initiation à ABAP/ paramétrage SAP pendant 1 mois à Freshfields Düsseldorf. Allemagne.

2007 Gestion de trésorerie, Dimo gestion Paris 8e .

2006 Formation SAP module Trésorerie, AC 805, La Défense 92.

2005 Formation Francis Lefèvre : Budget de Trésorerie, Paris 17e .

00/01 BTS Comptabilité Gestion en alternance, IFA Pierre Métairie à Rambouillet 78.

98/00 Bac Prof des Métiers de la Comptabilité en alternance, IFA Pierre Métairie à Rambouillet 78.



Mes compétences :

Management

Comptabilité

Finance