Charles MERCIECCA

ESSOR FINANCE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant ancré sur le secteur méditerranéen. Nous pratiquons la méthode de l'approche globale qui consiste à vous accompagner et vous conseiller dans toutes les étapes importantes de votre vie.

En effet, grâce à nos statut d'agent immobilier, de courtier en crédit ainsi que de courtier en assurance, nous sommes aptes à vous apporter des solutions quelles que soient vos problématiques patrimoniales.

Nous élaborons avec vous la meilleure stratégie et nous vous accompagnons durablement dans le développement, la protection et la transmission de votre patrimoine. Cette stratégie se traduit par une gestion personnalisée, dans le cadre juridique et fiscal le plus approprié à votre situation.



Agent commercial au sein de ESSOR FINANCE, je cherche dans le cadre de mon activité Professionnelle à agrandir mon Réseau et développer mon activité.