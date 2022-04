Charles MESNIL

PATAGONIA Log Homes est une société de fabrication et de montage de maisons bois massif.



De la simple maison traditionnelle à des projets plus complexes, du particulier à la collectivité, PATAGONIA Log Homes est capable de répondre à toutes les demandes.



PATAGONIA Log Homes est la fusion d'une technique ancestrale, d'un matériau légendaire et d'une technologie moderne aboutissant vers une structure durable, résistante, qualitative et esthétique.



La sélection des matériaux, la fabrication minutieuse, l'architecture personnalisée et la multitude de détails, constituent notre savoir -faire et vous garantissent les plus hauts niveaux de qualité.



Nous considérons que l'élaboration du plan et la construction de la maison sont aussi importantes que la maison elle-même. C'est pour cela que nous vous accompagnerons à chaque étape de votre projet.



L'atout majeur de PATAGONIA Log Homes est d'intégrer toutes les phases de la réalisation de votre projet jusqu'à sa concrétisation par le biais de notre architecte.

Vous n'aurez qu'un seul interlocuteur pour votre maison bois: PATAGONIA Log Homes.



Localisation : Villedômer - France



www.patagonialoghomes.fr



