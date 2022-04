Charles MICHAUX

En tant que Chef des ventes pour le compte de la société Jenlain (Bières de spécialité française) en force de vente externalisée, je recrute, manage, dirige, forme et fédère une équipe de 10 chef de secteur sur toute la France.



Mes années d'expérience au sein du groupe Orangina-Schweppes France en tant que responsable de secteur compte clé régional, puis responsable merchandising régional, ont énormément contribué à mon apprentissage du monde la GMS en me permettant d’acquérir diverses compétences dans le domaine, tel que: la vente, la négociation en centrale et le management d'équipe.



Fort de ces connaissances, j’ai pu mettre en avant mon esprit d’équipe, mon organisation, ma rigueur et mon autonomie.



De nature dynamique, je souhaite évoluer vers un poste de Chef des Ventes régional et mettre en avant mes capacités managériales.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Centrales d'achats

Relationnel clients

Recrutement

Formation

Trade marketing

Management

Analyse de données

Merchandising

Capacité à animer et motiver

Sens des responsbilités

Service Component Architecture

Microsoft Outlook

Microsoft Windows