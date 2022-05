Raphaëlle ANIBALI

Le groupe Maesina International Search est un cabinet de chasse, spécialiste des métiers marketing, sales et digital depuis 1973.



- HYPERSPECIALISATION: premier cabinet français à se spécialiser sur un métier;

- EXPERTISE ET QUALITE DES EQUIPES: consultants venant des métiers du marketing ou de grands cabinets, travaillant en binôme avec les chargées de recherche qui ont de l'expérience;

- CONSEIL aux entreprises: sur l'organisation, la rémunération, profils recherchés, ...;

- Approche DIRECTE



font de Maesina un cabinet unique et de qualité.



Mes compétences :

Développement commercial

Gestion de projet

Management

Autonomie professionnelle

Marketing stratégique