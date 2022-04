Charles MILLELIRI

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ENSIACET et d'un mastère spécialisé "Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement", je possède une grande connaissance en matière de système de management QSE, normes ISO 9001/14001/50001, d'amélioration continue ou encore en gestion de projet.



Actuellement en poste chez CAPGEMINI en tant qu'Engagement Quality Manager (Responsable qualité) et Project Manager Officer (Gestion de projet) je suis attiré par l'accompagnement d'entreprises dans la démarche Qualité /amélioration continue/Certifications ISO.



Autonome, sérieux, motivé et sociable, je mets quotidiennement en pratique mes qualités ainsi que mes connaissances au sein d'entreprises souhaitant se placer dans une démarche d'amélioration continue.



Mes compétences :

Qualité

Leadership

Norme ISO 9001

Chimie verte

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Pédagogie

Sécurité

Environnement

Développement durable

Norme ISO 14001

Norme HSE

Management

Cartographie des processus

ISO 50001

Fiches de spécifications

Satisfaction client

Gestion du document