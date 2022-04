Charles MILLET

Chef de projet éolien à WKN France pendant 6 ans, je suis actuellement formateur et consultant dans le domaine de la géomatique.



En tant que chef de projets éoliens j’ai assuré les missions suivantes :

– Analyse de la faisabilité des projets au regard des contraintes techniques et de la réglementation environnementale et urbanisme.

– Concertation avec les élus.

– Négociation foncière auprès des propriétaires et des exploitants agricoles.

– Suivi des études techniques et naturalistes et relation avec les prestataires.

– Suivi de l’instruction des demandes d’autorisation au titre de l’environnement et de l’urbanisme à savoir les autorisations ICPE et les permis de construire.

– Mise en place de mesures compensatoires, développement et animation de projets transversaux.



Pour assurer ces fonctions j’ai développé un large spectre de compétences techniques, juridiques et méthodologiques au grès de mes expériences et grâce à un fort investissement personnel.



Je suis également géomaticien et infographiste. Mon expérience dans le développement éoliens et le déploiement des antennes téléphoniques m'a permis de me spécialiser dans l'expertise spatiale et visuelle des projets. Mes compétences en cartographie, infographie et photographie technique me permettent de travailler sur toutes les étapes de cartographie et d'analyse visuelle d'un projet, c'est-à-dire l'évaluation des enjeux, les plans, les photomontages techniques.



J’assure actuellement des formations spécialisées dans le domaine de la géomatiques : QGIS, GRASS GIS, PostGIS, OpenStreetMap. Je m’appuie d’une part sur ma connaissance et mon expérience des problématiques et des besoins des participants et d’autre part sur une longue pratique et une connaissance robuste de l’utilisation de ces outils. Ces transferts de compétences donnent lieux à des échanges très enrichissants pour moi-même en tant que formateur et pour les participants.



Mes compétences :

Cartographie

Géologie

Linux

Solaire

Photographie

Open source

SIG

QGIS

GRASS GIS

OpenStreetMap

Energie éolienne