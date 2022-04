Charles MILLETTO

Actuellement en 4ème année à l'école d'ingénieur Polytech Nantes, je désire me diriger en option "Soudage" afin d'effectuer ma 5ème et dernière année du cursus ingénieur. Je souhaite également acquérir l'IWE (International Welding Engineer) afin d'être d'autant plus performant sur les domaines qui me passionnent (Soudage, métallurgie, mécanique).



Je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation avec une entreprise pour cette dernière année d'étude. Cela me permettra de mettre en pratique les connaissances acquises et de travailler sur un projet concret. Je suis motivé et sais m'adapter rapidement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Montage vidéo

Comsol Multiphysics

Microsoft PowerPoint