Charles MILOLO

COMPETENCES FONCTIONNELLES

- Analyse :

Définition des besoins utilisateurs préalables à l’analyse fonctionnelle

Synthétisation d’informations pour la valorisation de modèle de données

- Conception :

Constitution des dossiers fonctionnels généraux et détaillés d’informatisation

Conceptualisation des traitements / Elaboration de plan de test de recette

- Développement :

Réalisation (Transactionnel - Batch - Client/serveur) d’automatisation des souhaits

Détection, analyse et correction des dysfonctionnements applicatifs

- Management :

Coordination d’équipe / Relation contributeurs / Organisation, planification des tâches

Assistance à la recette utilisateur d’automatisation des souhaits



Mes compétences :

Microsoft .NET Technology

Visual Basic

UML/OMT

TSO ISPF

SQL

QMF

NatStar-NSDK

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merise Methodology

MVS

JCL

IMS-DC

IMS DL/1

IBM SPUFI

Smartest

Expediter

DB2

Computer Associates CA-Telon

COBOL

CICS/ESA

CCC

C++

Assembler

Pacbase