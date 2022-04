Charles MOEYS

Formé à l'Université de Technologie de Compiègne et par des expériences professionnelles variées, j'ai développé un ensemble de compétences complémentaires :



> une connaissance étendue de la ville à travers ses dimensions physiques et sociales, ses dynamiques et son développement.



> un savoir large et multidisciplinaire sur le développement durable : connaissance et maîtrise des impacts, efficacité énergétique des bâtiments, énergies alternatives, maîtrise des ambiances, gestion de l’eau...

> une maîtrise des référentiels de la qualité environnementale : HQE, H&E, Effinergie, RT2005...



> des bases solides en bâtiment : techniques, matériaux, thermique, confort, matériaux innovants, chantier...

> une pratique des processus et méthodes d'aménagement et de construction, de la programmation au chantier.

> des outils de diagnostic à plusieurs échelles : état des lieux, analyse de site, étude des atouts et contraintes.



> des méthodes de conception des projets d'aménagement du territoire : scénarii d’aménagement, élaboration de programmes, définition de schéma directeur.



> une maîtrise des outils informatiques généraux et spécifiques : analyse, calcul, représentation graphique, mise en page.

> des aptitudes à communiquer : présentations orales, rédaction de dossiers de présentation, d’argumentaires, production de cartes, de graphiques.



> des capacités de réflexion et d’innovation associées à une curiosité insatiable.





Cet ensemble cohérent de savoirs et d’outils m’ouvre un large champ d’action dans les domaines de l'aménagement et la construction « durables ».



Mon CV est disponible à cette adresse : http://charlesmoeys.free.fr



Mes compétences :

Analyse territoriale

Bâtiment

Conception

Conception urbaine

Construction

Développement durable

Environnement

HQE

Innovation

Projet urbain

QEB

Qualité

Qualité environnementale

Qualité environnementale du bâtiment

Urbanisme