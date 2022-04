Charles MONTI

Journaliste professionnel depuis le 1er juillet 1973.

Successivement responsable des sports en Corse, chef de l'agence de Bastia adjoint au directeur, directeur régional de Corse-Matin et secrétaire général de la rédaction du groupe Nice-Matin. Administrateur de Corse-Presse qui publie Corse-matin de 2001 à Décembre 2008. J'ai pris une autre voie depuis le début de l'année 2009.

Le 14 Mars 2011 j'ai créé et j'anime Corse Net Infos (www.corsenetinfos.corsica), un journal d'information en ligne en libre accès traitant essentiellement l'actualité régionale, en faisant également une belle place à l'actualité régionale et internationale.



Mes compétences :

Perseverance