Charles MOREAU

Je recherche un contrat de professionnalisation pour l'année 2014/2015 en lien avec le secteur de la Logistique. Je suis admis dans 2 IUT :

- Lyon : IUT Lumière Lyon 2 Logistique Globale

- Aix en Provence : IUT AIX-MARSEILLE Management Logistique Opérationnel en milieu Industriel



Issu du métier de commercial, je suis un acteur polyvalent, capable de me diversifier dans mes tâches, d'être mobile dans mes actions en fonction des besoins que l'on me soumet ou que je repère.

Le contrat de professionnalisation est un outil qui va permettre mon intégration rapide dans les équipes. Ma venue vous apportera un œil neuf sur les activités. Pour l'entreprise c'est l'avantage d'avoir un collaborateur qualifié, disponible rapidement et durablement.



Mes compétences :

Travail d'équipe

Polyvalence

Microsoft Office

Citrix Winframe

Manutention