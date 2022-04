Charles MOREL

Calme, méthodique et un peu perfectionniste, mon principe est de toujours aller au bout de mes objectifs afin de produire un travail de qualité.

Je suis actuellement en fin de seconde année de DUT Informatique à l’IUT de Valence où j’ai acquis jusqu’à ce jour des compétences pratiques et théoriques sur de nombreux langages (Ada, C, C++, C#, Java, PHP 5, HTML 5, CSS 3, JavaScript, SQL) et réseau.

Mes projets de fin de semestre se déroulant en équipe de 5 personnes m’ont permis de découvrir une véritable qualité d’élément moteur, voire de chef d’équipe.



Mes compétences :

Java

C Programming Language

UML/OMT

SQL

Python Programming

NetBeans

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Visual Studio

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Merise Methodology

Linux

Joomla!

JavaScript

HTML5

Eclipse

Cascading Style Sheets

C++

Ada

Microsoft Windows 7

PHP 5

Microsoft Windows 8

Bootstrap

JQuery

Microsoft Windows 10

XML