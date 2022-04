Charles MOREL

Directeur d'un centre de profits. -Gestion d'un centre de profits. (gestion d'un compte d'exploitation)

- Management des équipes. (Réunion des différents responsable + organisation des taches)

- Gestion des stocks. (analyses, qualités, quantités)

- Connaissance du marché de l'automobile et des pièces de rechange.

- Gestion des catalogues promotionnels.

Mon expérience chez Feu Vert et ma capacité d'analyse de chiffres ou de situation font de moi un organisateur et un chef d'orchestre. Mes valeurs et mes volontés se résument en 4 thèmes:

Sens du client, engagement; exemplarité, confiance. Pour réussir à ce poste, il faut être tout d'abord, polyvalent, dynamique, rigoureux et disponible pour ses employés. il faut fédérer l'équipe autour des projets principaux que sont: la satisfaction client et la pérennité économique de la société qui nous emploie.



Mes compétences :

Management

Gestion

Animation