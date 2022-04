Charles MOUBEYI

Je suis un enseignant gabonais. J'ai servi depuis 1999 dans les lycées et collèges de la province de la Ngounié où j'étais chargé de cours avant d'assurer pendant 3 ans les fonctions de Directeur des Études chargé de Vie Scolaire au Lycée Technique Nyonda Makita (LTNM) de Mouila. Je suis actuellement étudiant à l'Institut National de la Jeunesse, de l’Éducation Physique et du Sport de l'Université d'Abomey-Calavi en Master Recherche en Psychopédagogie des Activités Physiques Sportives; et à l'Université Polytechnique Internationale Obiang Nguema Mbasogo, Master en Administration des Affaires option Gestion des Ressources Humaines et Relations Sociales. Je suis marié à une charmante enseignante du pré-primaire et père d'une nombreuse famille.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Microsoft Excel

Coaching scolaire

Microsoft Word

Coaching sportif

Microsoft PowerPoint

Relations sociales