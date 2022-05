Teddy MOTONGO MBONGO

Avec une formation de Master 2 en Management des Ressources Humaines, et suite à de nombreux stages pratiques, j'occupe actuellement le poste d'Assistant Ressources Humaines / Chargé de Recrutement au sein du Cabinet AfriC'RH Conseil en Management.

Cette fonction me permet aujourd'hui d'avoir une bonne maîtrise des métiers de la GRH; surtout en ce qui est des process de Recrutement où mon activité consiste à Recenser les besoins auprès des opérationnels ; Définir les profils des candidats recherchés et rédiger les annonces ; Publier les offres sur les différents sites d’emplois ; Sélectionner les CV idoines ; Réaliser les pré qualifications téléphoniques et les entretiens physiques ; Rédiger les synthèses d’entretien ; Assurer le reporting sur l’ensemble de l’activité recrutement, à côté de cela s'ajoute une bonne connaissance de l'administration des RH. Mise en place des éléments de communication en entreprises, mise en place du plan de carrière par la procédure GPEC; audit des Ressources humaines, élaboration des fiches de Postes et de Métiers ; Administration et Gestion des Ressources Humaines ; Analyse des besoins de Formation …



Mes compétences :

Recrutement par approche directe

Administration et Gestion des RH; GPEC

Recenser les besoins auprès des opérationnels ; Dé

Microsoft Word; Excel; PowerPoint; Outlook; CV Tra